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Суд отправил Владимира Кара-Мурзу в СИЗО по делу о фейках в отношении ВС РФ

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Басманный суд Москвы в пятницу, 22 апреля, на два месяца отправил под арест общественного деятеля, журналиста Владимира Кара-Мурзу по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

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«Басманным районным судом г. Москвы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 июня 2022 года», — сообщили в пресс-службе суда.

Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Как отмечается в заявлении Следственного комитета РФ, установлено, что 15 марта 2022 года Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Нижней палаты Легислатуры Аризоны (США) распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры и применении иных запрещенных средств и методов российскими военными во время спецоперации по защите Донбасса.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кара-Мурзы, а также ходатайстве следствия арестовать публициста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что СК России реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с законом.

Также в пятницу Минюст РФ включил Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Соответствующий закон был принят на фоне проведения Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса, которой предшествовали участившиеся обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны Вооруженных сил Украины. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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