Защита публициста Кара-Мурзы обжалует его арест

Адвокат признанного иноагентом публициста Владимира Кара-Мурзы заявил о намерении обжаловать его арест, о чем стало известно в пятницу, 22 апреля.

«Конечно, мы обжалуем. Следствие не нашло ничего криминального и противозаконного», — заявил адвокат Вадим Прохоров «РИА Новости».

Ранее в этот день Басманный суд в Москве арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Публицист пробудет в СИЗО как минимум до 12 июня. После заседания суда Минюст обновил реестр иноагентов и внес Кара-Мурзу в списки.

Публициста Кара-Мурзу подозревают в распространении фейков о действиях российской армии во время проведения спецоперации на Украине и в Донбассе, которые он, по версии следствия, представил во ходе выступления перед членами палаты представителей штата Аризона США.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кара-Мурзы, а также о ходатайстве следствия арестовать публициста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что СК России реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с законом.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Соответствующий закон был принят на фоне проведения Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».