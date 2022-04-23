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Три человека пострадали при стрельбе возле школы в Вашингтоне

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В американской столице, городе Вашингтон, 22 апреля произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, передает Reuters со ссылкой на полицию округа Колумбия.

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Инцидент произошел возле средней школы Эдмунда Берка в районе Кливленд-Парк в северо-восточной части Вашингтона. В результате преступления пострадало как минимум три человека, их состояние не уточнялось. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

17 апреля в американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ресторане. Инцидент произошел утром, пострадало как минимум девять человек.

В тот же день в Питтсбурге на вечеринке из огнестрельного оружия было убито два человека и ранено восемь. Преступление было совершено в помещении, которое сдавали в краткосрочную аренду.

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