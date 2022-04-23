Reuters: Еврокомиссия допустила оплату за российский газ в рублях

Еврокомиссия допустила оплату за газ в рублях, но при соблюдении определенных условий. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на письмо ЕК странам Евросоюза.

Однако в документе указывается, что оплата голубого топлива в рублях «может включать в схему транзакций Центробанка России», что является нарушением введенных ЕС антироссийских санкций.

В то же время Еврокомиссия признает возможным вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке по существующим контрактам.

«Компании Евросоюза могут согласиться с предложенной Россией системой оплаты за газ в рублях, не нарушая санкций блока (Евросоюза — Ред.) против Москвы, но пока неясно, как будет работать такая процедура», — говорится в материале.

14 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия считает указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции Евросоюза. Уточнялось, что ЕК представила странам-членам предварительный юридический анализ документа.

23 марта российский президент объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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