Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Минобороны РФ в пятницу, 22 апреля, сообщило один из членов экипажа затонувшего крейсера «Москва» погиб, еще 27 человек числятся пропавшими без вести. Еще 396 моряков удалось спасти.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство обороны оказывает необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В военном ведомстве отметили, что результаты собеседования командования Черноморского флота (ЧФ) с членами экипажа крейсера «Москва» показали желание большинства офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы продолжить службу на кораблях ЧФ.

13 апреля на флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва», сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставили в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года.

В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».