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Военный медик Роберт Байрамбеков спас 15 раненых под огнем противника

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В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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Начальник филиала военного госпиталя майор медицинской службы Роберт Байрамбеков с самого начала спецоперации в Донбассе спасает раненых бойцов Вооруженных сил России и Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик. На его плечах организация медицинского обеспечения солдат и взаимодействия врачей с другими подразделениями. Во время нанесения противником артиллерийского удара по одному из контролируемых Россией аэродромов Байрамбеков эвакуировал 15 раненых военнослужащих различной степени тяжести, при этом он не допустил потерь среди раненых. Всего за время спецоперации подчиненные Роберта Байрамбекова спасли более 600 военнослужащих.

Роте капитана Максима Шевченко была поставлена задача уничтожить группу украинских диверсантов. Под покровом ночи подразделение Шевченко нашло группу боевиков в количестве 20 человек и навязало им бой. После потери командира и половины отряда неонацисты попытались отступить, бросая своих раненых бойцов. Рота Шевченко догнала их, уничтожила часть боевиков, открывших ответный огонь, и вынудила оставшихся сдаться в плен. Мужество роты Шевченко позволило пресечь деятельность украинских диверсантов и получить важную информацию о местоположении штаба, контролировавшего действия радикалов. Отдельно подчеркивается, что в подразделении капитана Шевченко потерь не было.

Заместитель командира полка по тылу майор Вячеслав Манахов с начала спецоперации в Донбассе руководит тыловым обеспечением наступающих российских подразделений. Для бесперебойного снабжения товарищей всем необходимым майор Манахов лично выполнял работы в непосредственной близости от фронта, а также организовал надежную охрану колонн обеспечения на остановках и привалах. Всего под руководством Манахова было совершено 15 рейсов для снабжения войск. Подчеркивается, что заслугой майора Манахова также является организация мероприятий по оказанию помощи мирному населению в восстановлении жизненно важных объектов в поселениях, освобожденных от неонацистов.

21 апреля Минобороны РФ рассказало о подвиге отдельной мотострелковой бригады полковника Азатбека Омурбекова. Подразделение Омурбекова при выполнении боевых задач в Донбассе за три недели отразило более 50 атак противника. Кроме того, во время овладения важным рубежом бригада Омурбекова разгромила батальон националистов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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