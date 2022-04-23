РФ предоставила Белоруссии отсрочку на год по кредитам на сумму свыше $1 млрд

Москва предоставила Минску отсрочку по выплатам более $1 млрд примерно на год в рамках обязательств Белоруссии по выданным ранее кредитам. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

«Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более $1 млрд платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров», — подчеркнул он в эфире телеканала «Беларусь 1».

В начале июня 2021 года Белоруссия получила второй транш госкредита России на $1 млрд.

Ранее, 20 марта, Селиверстов заявил, что Россия отсрочила Белоруссии погашение обязательств по госкредитам на 5–6 лет. Он отметил, что с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.

19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия — не просто союзники, а одно целое в экономике и военной сфере. По его словам, в двух стран практически неразделенные экономические системы.

В декабре 2021 года Селиверстов заявил, что Белоруссия в 2022 году планирует провести рефинансирование части государственного долга с Россией. Кроме того, он уточнил размер выплат по госдолгу — около 10 млрд белорусских рублей.

В июле того же года президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Глава государства подчеркивал, что, несмотря на многие ограничения, в том числе связанные с санкциями, Белоруссия обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.