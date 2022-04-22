«Металлург» победил ЦСКА и вырвался вперед в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб (ХК) «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина. Об этом сообщило 22 апреля издание «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Москве и закончилась со счетом 4:0 в пользу «Металлурга». В команде победителей две шайбы, и голевую передачу оформил бывший нападающий ЦСКА Брендан Лайпсик. Помимо него, голами отметились защитник Егор Яковлев и форвард Линус Виделль.

Таким образом, «Металлург» вырвался вперед в серии до четырех побед: на счету у хоккеистов из Магнитогорска две победы, у москвичей — одна.

В полуфинале Кубка Гагарина ЦСКА победил петербургский СКА со счетом в серии 3:0. ХК «Металлург» в полуфинале боролся за право пройти в финал с омским клубом «Авангард».