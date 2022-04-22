Bloomberg узнало об опасениях Японии уходить из энергетических проектов России
Власти Японии опасаются выходить из российских энергетических проектов, так как не хотят, чтобы место Токио заняли другие игроки. Об этом 22 апреля пишет агентство Bloomberg.
Так, японские компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть добываемого там топлива направляется в Японию.
В случае выхода из данного проекта японские власти будут вынуждены искать альтернативные источники энергии на уже перегруженном рынке. Вместе с тем в минторге страны обеспокоены возможным резким ростом цен на сырье.
«Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона», — заявил министр торговли Коити Хагиуда.
Ранее, 31 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о нежелании выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», первого в России завода по производству сжиженного природного газа. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.
В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае выхода Японии из проекта «Сахалин-2» Россия ничего не потеряет, так как это не трубопроводные, а СПГ-поставки, которые легко перенаправить в Азию — в Китай, Индию, Вьетнам.
12 марта сообщалось, что японские акционеры «Сахалина-2» корпорации Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp продолжат свое участие в нем. В феврале в правительстве Японии отмечали, что страна не будет вводить санкции против сферы энергетики РФ, однако в дальнейшем будет рассматривать подобные меры исходя из изменений ситуации.
Страны Запада начали вводить новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов, в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.