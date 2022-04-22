Прямой эфир
Сюжет:

Bloomberg узнало об опасениях Японии уходить из энергетических проектов России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Японии опасаются выходить из российских энергетических проектов, так как не хотят, чтобы место Токио заняли другие игроки. Об этом 22 апреля пишет агентство Bloomberg.

Вслед за солнцем: в 2021 году российско-японский товарооборот резко вырос
Почему это произошло и каких результатов можно ждать в текущем году

Так, японские компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть добываемого там топлива направляется в Японию.

В случае выхода из данного проекта японские власти будут вынуждены искать альтернативные источники энергии на уже перегруженном рынке. Вместе с тем в минторге страны обеспокоены возможным резким ростом цен на сырье.

«Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона», — заявил министр торговли Коити Хагиуда.

Ранее, 31 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о нежелании выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», первого в России завода по производству сжиженного природного газа. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович заявил «Известиям», что в случае выхода Японии из проекта «Сахалин-2» Россия ничего не потеряет, так как это не трубопроводные, а СПГ-поставки, которые легко перенаправить в Азию — в Китай, Индию, Вьетнам.

12 марта сообщалось, что японские акционеры «Сахалина-2» корпорации Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp продолжат свое участие в нем. В феврале в правительстве Японии отмечали, что страна не будет вводить санкции против сферы энергетики РФ, однако в дальнейшем будет рассматривать подобные меры исходя из изменений ситуации.

Страны Запада начали вводить новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов, в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022