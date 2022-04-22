Телеведущий Fox News призвал проверить счета Зеленского

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон призвал проверить счета украинского президента Владимира Зеленского после очередного сообщения о решении американского лидера Джо Байдена отправить помощь Киеву. Об этом журналист заявил в пятницу, 22 апреля.

Карлсон указал на доклад CNN, сообщающий о том, что Вашингтон не может проследить, куда попадет поставляемое Киеву оружие. При этом, по словам ведущего, инфляция в самих США достигла наивысших показателей за многие десятилетия. Он был возмущен тем, что на таком фоне Белый дом всё равно продолжает печатать деньги и оказывать помощь Украине.

«Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?» — предложил журналист в эфире телеканала.

21 апреля Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером в $800 млн. Президент США отметил, что на прошлой неделе он уже подписывал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. Он сказал, что пакеты помощи направляются, чтобы усилить способности Украины вести боевые действия на востоке. По словам политика, в пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Также, по предварительной информации, в пакете значились беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР), власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

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