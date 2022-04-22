Суд в Москве арестовал Кара-Мурзу по делу о дискредитации российской армии

В Москве суд арестовал общественного деятеля, журналиста Владимира Кара-Мурзу в связи с делом о дискредитации ВС РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба Басманного суда.

«Басманным районным судом города Москвы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 июня 2022 года», — отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу было возбуждено уголовное дело против Кара-Мурзы, сообщалось о ходатайстве следствия арестовать журналиста. Комментируя эту новость, Кремль заявил, что Следственный комитет РФ выполняет свои обязанности в соответствии с законодательством, передает «Газета.Ru».

Кроме того, в этот же день Кара-Мурза был включен в перечень физлиц-иноагентов.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Соответствующий закон был принят на фоне проведения Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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