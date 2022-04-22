Нидерланды поставят Украине самоходные артиллерийские установки

Нидерланды планируют поставить Украине самоходные артиллерийские установки. Об этом 22 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

Она отметила, что по поводу поставок этих вооружений идут консультации с ее немецким коллегой. Германия может взять на себя обучение и материально-техническое обеспечение установок. Подготовка займет некоторое время, однако переговоры с ФРГ находятся в завершающей стадии.

Оллонгрен выразила надежду, что решение о поставках скоро будет принято.

Ранее на этой неделе глава минобороны Нидерландов заявила о намерении страны поставить Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Ранее страна поставляла Украине нелетальное оружие — военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.

Также в пятницу министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен рассказал о планах страны отказаться от российских газа, нефти и угля к концу 2022 года. Государство сосредоточится на энергосбережении, добавил он.

31 марта в рамках антироссийской санкционной политики Нидерланды заморозили российские активы и контракты на сумму €516 млн. Представители семи министерств страны пояснили, что после введения новых ограничений приоритетом для финансовых учреждений является мониторинг своих систем на предмет взаимоотношений с лицами, находящимися под санкциями.

29 марта министерство иностранных дел Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов. Основанием для данного решения послужила полученная информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что российские дипломаты «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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