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Нидерланды поставят Украине самоходные артиллерийские установки

СМИ: Нидерланды планируют поставить Украине артиллерийские самоходки
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Нидерланды планируют поставить Украине самоходные артиллерийские установки. Об этом 22 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

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Она отметила, что по поводу поставок этих вооружений идут консультации с ее немецким коллегой. Германия может взять на себя обучение и материально-техническое обеспечение установок. Подготовка займет некоторое время, однако переговоры с ФРГ находятся в завершающей стадии.

Оллонгрен выразила надежду, что решение о поставках скоро будет принято.

Ранее на этой неделе глава минобороны Нидерландов заявила о намерении страны поставить Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Ранее страна поставляла Украине нелетальное оружие — военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.

Также в пятницу министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен рассказал о планах страны отказаться от российских газа, нефти и угля к концу 2022 года. Государство сосредоточится на энергосбережении, добавил он.

31 марта в рамках антироссийской санкционной политики Нидерланды заморозили российские активы и контракты на сумму €516 млн. Представители семи министерств страны пояснили, что после введения новых ограничений приоритетом для финансовых учреждений является мониторинг своих систем на предмет взаимоотношений с лицами, находящимися под санкциями.

29 марта министерство иностранных дел Нидерландов объявило о намерении выслать из страны 17 российских дипломатов. Основанием для данного решения послужила полученная информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что российские дипломаты «тайно осуществляют разведывательную деятельность».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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