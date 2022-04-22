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Еврокомиссия не исключила возможность оплаты российского газа в рублях

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Европейские компании при соблюдении некоторых условий могут платить за российский газ рублями, и это не будет считаться попыткой обойти санкции. Письмо с соответствующим содержанием Еврокомиссия направила странам Евросоюза, передает агентство Reuters 22 апреля.

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«Компании Евросоюза могут согласиться с предложенной Россией системой оплаты за газ в рублях, не нарушая санкций блока против Москвы, но пока неясно, как будет работать такая процедура», — говорится в публикации.

Как отметили в Еврокомиссии, европейские компании могут оплачивать российское топливо в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту. Таким образом, антироссийские санкции не будут нарушены.

20 апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что компаниям, покупающим российский газ, не нужно открывать рублевые счета для оплаты, так как контракты заключены на расчеты в евро и долларах.

При этом глава МИД России Сергей Лавров накануне подчеркнул, что решение России принимать оплату за газ от недружественных стран в рублях не противоречит существующим контрактам. Он отметил, что данная мера «очевидна и понятна», она связана с заморозкой российских активов в евро, в фунтах стерлингов.

Ранее, 15 апреля, вице-премьер РФ Александр Новак указал , что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы энергетическим ресурсам России. По его словам, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС.

23 марта российский лидер Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, введенных зарубежными странами после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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