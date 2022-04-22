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Президент Путин 26 апреля примет генсека ООН Гутерреша в Москве

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Президент России Владимир Путин 26 апреля примет в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщил в пятницу, 22 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным» — приводит слова Пескова «Газета.Ru».

Ранее, 20 апреля, представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщил направленных в постпредства России и Украины письма с просьбой к президентам стран Путину и Зеленскому принять Гутерриша во время его визитов в Москву и Киев. Генсек ООН намерен обсудить срочные меры по установлению мира на Украине и будущее многосторонних отношений.

Ранее на этой неделе генсек ООН призвал Россию и Украину установить четырехдневное пасхальное перемирие, с 21 по 24 апреля. Оно необходимо для открытия гуманитарных коридоров, отмечал Гутерриш.

18 апреля заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. По его словам, украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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