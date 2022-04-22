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Посол России в США заявил о давлении Вашингтона на постпредов при ОАГ

Посол России в США Антонов: США давили на постпредов при ОАГ для лишения РФ статуса наблюдателя
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Соединенные Штаты Америки оказали давление на постоянных представителей при Организации Американских Государств (ОАГ) для лишения России статуса наблюдателя. Об этом 22 апреля сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 1».

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По его словам, он звонил некоторым постпредами при ОАГ и спросил, знают ли они о событиях в Буче и Краматорске. Ему ответили отрицательно. Когда дипломат поинтересовался, как же тогда прошло голосование, ему ответили, что так «сказали США».

«Многие страны до последнего не хотели принимать эту позицию, однако американцам удалось сломать их и заставить проголосовать», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее в этот день Антонов рассказал, что ему не предоставили возможности выступить в ходе заседания ОАГ. Дипломат не смог выразить свое мнение ни до, ни после голосования по документу.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постоянный совет ОАГ принял резолюцию о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при ней, Москва выражает сожаление в связи с этим решением. Она напомнила, что Россия сотрудничала с ОАГ 30 лет.

Решение в отношении России не поддержали Аргентина, Бразилия, Мексика, Боливия, Гондурас, Сальвадор, а также карибские страны — Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины.

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