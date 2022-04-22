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Политолог заявил о неготовности Киева идти на компромиссы

Политолог Фененко: потенциала для встречи Путина и Зеленского нет
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Киев не готов идти на компромиссы, потенциала для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас нет. Такое мнение в пятницу, 22 апреля, выразил в беседе с «Известиями» доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

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«Честно говоря, я не вижу никакого потенциала для такой встречи. Потому что я не вижу приемлемых условий для урегулирования ни с одной, ни с другой стороны», — сказал он.

По словам Фененко, даже если «произойдет невозможное» и Украина откажется от притязаний на Крым и признает нейтральный статус Донбасса, для России такие условия будут невыгодными.

«Дальше мы через 3–4 года получим новый бандеровский майдан на Украине, после которого возобновить военную операцию нам будет сложно, потому что потом будут задействованы внешние гарантии, и для РФ это очень опасная ситуация. Ну какая разница — появится новая структура в Харькове или Полтаве? Стратегически это нам ничего не решает», — убежден политолог.

Кроме того, Фененко выразил уверенность, что потери украинской армии даже выгодны Киеву, чтобы в дальнейшем говорить о неравных силах.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель во время беседы с Путиным призвал его провести прямой контакт с Зеленским. Российский лидер в ответ заявил, что такая возможность зависит от конкретных результатов переговоров представителей России и Украины. При этом глава государства отметил, что Киев проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которые бы одобрила каждая из сторон.

Также в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Прежде российская и украинская делегации провели четыре очные встречи: 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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