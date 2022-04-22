В МВФ назвали срок стабильной работы экономики Европы без газа из России

Европа сможет обходиться без российского газа на протяжении шести месяцев, после чего она ощутит негативное влияние отказа. Об этом 22 апреля заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«В то же время, если бы отключение продлилось до зимы или даже более долгое время, это имело бы значительные негативные последствия (для европейской экономики)», — цитирует его агентство AP.

По словам финансиста, одного способа повлиять на ситуацию нет. Нужен комплекс мер для полного отказа стран Европы от газа из России. Необходим поиск альтернативных источников поставок, к чему уже приступил ряд стран, а потребители могут, в свою очередь, снизить потребление энергоресурсов.

Ранее в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в эфире радиостанции Quest-france, что государства Европы следующей зимой столкнутся с последствиями, если у них не будет российского газа. Как он добавил, вопрос введения эмбарго на поставки газа из России в Европу пока не обсуждается. Французский лидер добавил, что по углю и нефти уже ведутся переговоры.

В этот же день Бундесбанк оценил отказ от российского газа в €180 млрд потерянного ВВП Германии. По данным экспертов, в случае обострения ситуации на Украине и введения эмбарго на российские энергоресурсы экономика Германии потеряет 2% в текущем году.

Также в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. И, добавил он, самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Вопрос о возможности отказа стран Европы от российского газа стал широко обсуждаться после того, как западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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