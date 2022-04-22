Суд арестовал публициста Кара-Мурзу по делу о дискредитации ВС РФ

Суд в Москве арестовал общественного деятеля, журналиста Владимира Кара-Мурзу по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба суда.

«Басманным районным судом г. Москвы 22 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, Кара-Мурзы Владимира Владимировича до 12 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кара-Мурзы, а также ходатайстве следствия арестовать публициста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что СК России реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с законом.

Также в пятницу Минюст РФ включил Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Так, Уголовный кодекс РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Соответствующий закон был принят на фоне проведения Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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