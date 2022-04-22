Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Путин примет Гутерриша в Москве
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Таллине запретили шествие «Бессмертного полка» в День Победы
Мир
Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР
Мир
В США заявили о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией
Мир
В Мариуполе заработали интернет и мобильная связь
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси 26 апреля посетит Чернобыль
Мир
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
Мир
Мединский подтвердил проведение разговоров между делегациями РФ и Украины
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»

Более 17,5 млн рублей направят на проекты ремонта трех мостов в Липецке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Липецка намерены разработать проекты для ремонта трех мостов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Капитальный ремонт запланирован на мосту через ручей Студеный на улице Студеновской, а также двух мостов через реку Липовку, расположенных на улице Первомайской и улице Фрунзе–Плеханова. Все три сооружения были построены в 1956 году.

Подрядчикам предстоит оценить текущее состояние переправ и определить фронт предстоящих работ. Максимальная стоимость контракта с ними составит 17,6 млн рублей, уточняет GOROD48. Разработать проектную документацию специалисты должны к 1 ноября.

Последнее обследование мостов проводилось в 2020–2021 годах. Состояние переправы через ручей Студеный специалисты оценили как удовлетворительное, а вот мостов через Липовку — как неудовлетворительное.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022