Более 17,5 млн рублей направят на проекты ремонта трех мостов в Липецке

Власти Липецка намерены разработать проекты для ремонта трех мостов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Капитальный ремонт запланирован на мосту через ручей Студеный на улице Студеновской, а также двух мостов через реку Липовку, расположенных на улице Первомайской и улице Фрунзе–Плеханова. Все три сооружения были построены в 1956 году.

Подрядчикам предстоит оценить текущее состояние переправ и определить фронт предстоящих работ. Максимальная стоимость контракта с ними составит 17,6 млн рублей, уточняет GOROD48. Разработать проектную документацию специалисты должны к 1 ноября.

Последнее обследование мостов проводилось в 2020–2021 годах. Состояние переправы через ручей Студеный специалисты оценили как удовлетворительное, а вот мостов через Липовку — как неудовлетворительное.