Украинские войска с начала суток в боях с военными Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли 27 человек. Об этом 22 апреля сообщила Народная милиция (НМ) республики. Уничтожены одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

«Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и одно грузовое транспортное средство», — отметили в НМ ДНР.

Также в НМ ДНР сообщили, что за прошедшую неделю в борьбе при исполнении воинского долга погибли 20 защитников республики и 119 получили ранения.

18 апреля Минобороны России сообщило о 23 367 погибших украинских военных и наемников. Среди них есть и старшие офицеры.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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