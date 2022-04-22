Украинские войска в боях с военными ДНР потеряли за сутки 27 человек
Украинские войска с начала суток в боях с военными Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли 27 человек. Об этом 22 апреля сообщила Народная милиция (НМ) республики. Уничтожены одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
«Захвачены одна БМП, одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и одно грузовое транспортное средство», — отметили в НМ ДНР.
Также в НМ ДНР сообщили, что за прошедшую неделю в борьбе при исполнении воинского долга погибли 20 защитников республики и 119 получили ранения.
18 апреля Минобороны России сообщило о 23 367 погибших украинских военных и наемников. Среди них есть и старшие офицеры.
С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».