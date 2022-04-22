Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о стабилизации обстановки в Мариуполе
Мир
Путин примет Гутерриша в Москве
Армия
ВС РФ взяли под контроль арсенал украинской армии в Харьковской области
Мир
В Таллине запретили шествие «Бессмертного полка» в День Победы
Мир
Ж/д станция Попасная-1 перешла под контроль сил ЛНР
Мир
В США заявили о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией
Мир
В Мариуполе заработали интернет и мобильная связь
Мир
Глава МАГАТЭ Гросси 26 апреля посетит Чернобыль
Мир
США пообещали наращивать экономическую и военную поддержку Украины
Мир
Мединский подтвердил проведение разговоров между делегациями РФ и Украины
Мир
В Греции освободили российское судно «Пегас»
Сюжет:

Политолог назвал пиаром заявления США о наращивании поддержки Киева

Политолог Мартынов: заявления США о наращивании поддержки Украины — громкий пиар
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о продолжении США наращивания военной и экономической поддержки Украины — риторика и пиар. Об этом 22 апреля заявил «Известиям» директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Все советники, которые делают такие громкие заявления, будут забыты. Для них это игра и нажива, бесконечный пиар и, я бы сказал, шоубиз», — сказал он.

По мнению политолога, президент США Джо Байден и администрация Белого дома пытаются «дать взятку» американскому военно-промышленному комплексу (ВПК), чтобы они на осенних промежуточных выборах в парламент США отказались от поддержки республиканцев, а поддержали Демократическую партию.

«Идут миллиардные ассигнования из бюджета в ВПК США. Идет вооружение американской армии. ВПК работает в полный рост, получая суперприбыль, а старое — отправляют и продают на Украину», — рассказал политолог.

Страны НАТО тоже старое оружие отправляют на Украину, взамен получая новые вооружения от того же американского ВПК.

«Удивительная глобальная афера, чтобы предстоящий провал демократов сгладить», — добавил Мартынов.

По его словам, демократам это не удастся, в ходе выборов они потеряют позиции, весь «Белый дом полетит в трубу».

Как добавил Мартынов, Россия и ее союзники сделают всё для привлечения США к ответственности за то, что они накачивают нацистов оружием и поощряют их террористическую деятельность, заключил он.

Ранее в пятницу Далип Сингх заявил, что США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киева, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ. По его словам, Вашингтон сделает всё для Киева, кроме прямого столкновения с Россией.

21 апреля Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером в $800 млн. Президент США отметил, что на прошлой неделе он уже подписывал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. В пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022