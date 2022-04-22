Политолог назвал пиаром заявления США о наращивании поддержки Киева

Заявление заместителя советника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха о продолжении США наращивания военной и экономической поддержки Украины — риторика и пиар. Об этом 22 апреля заявил «Известиям» директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Все советники, которые делают такие громкие заявления, будут забыты. Для них это игра и нажива, бесконечный пиар и, я бы сказал, шоубиз», — сказал он.

По мнению политолога, президент США Джо Байден и администрация Белого дома пытаются «дать взятку» американскому военно-промышленному комплексу (ВПК), чтобы они на осенних промежуточных выборах в парламент США отказались от поддержки республиканцев, а поддержали Демократическую партию.

«Идут миллиардные ассигнования из бюджета в ВПК США. Идет вооружение американской армии. ВПК работает в полный рост, получая суперприбыль, а старое — отправляют и продают на Украину», — рассказал политолог.

Страны НАТО тоже старое оружие отправляют на Украину, взамен получая новые вооружения от того же американского ВПК.

«Удивительная глобальная афера, чтобы предстоящий провал демократов сгладить», — добавил Мартынов.

По его словам, демократам это не удастся, в ходе выборов они потеряют позиции, весь «Белый дом полетит в трубу».

Как добавил Мартынов, Россия и ее союзники сделают всё для привлечения США к ответственности за то, что они накачивают нацистов оружием и поощряют их террористическую деятельность, заключил он.

Ранее в пятницу Далип Сингх заявил, что США будут наращивать экономическую и военную поддержку Киева, подстраивая ее под конкретные нужды Украины в свете спецоперации РФ. По его словам, Вашингтон сделает всё для Киева, кроме прямого столкновения с Россией.

21 апреля Байден сообщил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине размером в $800 млн. Президент США отметил, что на прошлой неделе он уже подписывал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере $800 млн. В пакет помощи входят, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

12 апреля The Washington Post сообщила, что США готовы увеличить список вооружений, поставляемых Киеву. По данным газеты, Пентагон в том числе намерен передать бронированные внедорожники Humvee, вертолеты Ми-17, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, костюмы радиационной, химической и биологической защиты.

В российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

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