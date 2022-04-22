В Польше намерены отталкиваться от решения ЕК по оплате газа РФ в рублях

Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия (ЕК). Об этом премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сказал журналистам в пятницу, 22 апреля.

«Мы ждем интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет», — заявил он.

Моравецкий добавил, что если ЕК признает такую оплату не нарушающей санкции, все страны — члены Евросоюза будут принимать решение самостоятельно, передает RT.

«Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных Европейской комиссией», — сказал Моравецкий.

Ранее в этот день сообщалось, что Еврокомиссия направила странам ЕС письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты, передает НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на разрешение Великобритании находящемуся под санкциями Газпромбанку принимать до 31 мая платежи за газ от ЕС, это не означает отсрочку в переходе на оплату в рублях. По его словам, решение Британии временно ослабить санкционную политику для одного из российских банков носит не столько положительный характер для РФ, сколько выгодный для самого Лондона.

Накануне, 21 апреля, британское управление по реализации финансовых санкций (OFSI) выпустило генеральную лицензию для осуществления платежей за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям в соответствии с контрактом, заключенным до даты получения лицензии, с целью предоставления газа для использования в Европейском союзе.

14 апреля Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия считает указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушающим санкции Евросоюза. Уточнялось, что ЕК представила странам-членам предварительный юридический анализ документа.

23 марта российский президент объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.