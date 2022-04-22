Обработку пляжей Липецка от клещей завершат до середины мая

В Липецке продолжается акарицидная обработка общественных мест против клещей. Об этом сообщает городская администрация.

До 15 мая специалисты должны обработать Сокольский и Центральный пляжи, а также Каменный лог и лог в 19-м микрорайоне. Как объяснили в подрядной организации, все препараты безопасны для людей, но обработку всё равно проводят в утреннее время.

Горожан просят быть внимательнее в период активности клещей, выбирать одежду, максимально закрывающую тело, использовать защитные средства, осматривать себя и близких. При этом снимать клещей самостоятельно не рекомендуется, пишет LipetskMedia.

Отмечается, что обработку парков в городе уже завершили. Особое внимание было уделено дорожкам, наиболее популярным местам и зонам, граничащим с жилой застройкой.