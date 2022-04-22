Авиаэксперт назвал истерикой решение США понизить рейтинг безопасности полетов РФ

Решение Федерального авиационного управления США (FAA) снизить рейтинг безопасности полетов авиакомпаний России является политически мотивированным. Фактически оно не влияет на деятельность российской авиации, сообщил «Известиям» в пятницу, 22 апреля, главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Это решение FAA ничего не означает. Требования безопасности ICAO может определить только ICAO, что они раз в пять лет и делают — приезжают с инспекциями, проверяют и подтверждают. Никакая страна мира в одностороннем порядке не может делать подобных заявлений, тем более от имени ICAO. Это политическое заявление, истерика. Его можно расценивать как психологическое давление, не более того», — считает Гусаров.

Эксперт напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) — это структура Организации Объединенных Наций (ООН) и в нее помимо США входят представители еще 192 государств мира, в том числе России.

Ранее в этот день стало известно, что FAA понизило рейтинг безопасности полетов России, ограничив этим любое расширение услуг или партнерских отношений. Свое решение управление обосновало тем, что Росавиация не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации.

До этого, в начале марта, президент США Джо Байден заявил, что страна закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Решение было принято на фоне операции Москвы по защите Донбасса. Впоследствии ряд зарубежных стран закрыли небо для РФ.

При этом Евросоюз (ЕС) полностью закрыл воздушное пространство для России еще 28 февраля. Кроме того, ряд российских авиакомпаний были внесены в черный список. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией. В качестве причины также указывалось, что авиаперевозчики якобы не соответствуют международным стандартам безопасности.

В Росавиации, в свою очередь, заявили, что решение ЕС подтверждает стремление альянса к усилению авиационной блокады РФ.

Запад усилил санкционное давление на Москву в связи с проведением военной операции по защите Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале спецоперации.

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