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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии в районе Марьинки

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Корреспондент телеканала «Известия» Семен Еремин показал работу артиллерии в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). На снятом 22 апреля видео показана артподготовка к наступательному рывку подразделений мотопехоты ДНР.

На кадрах батарея гаубиц Д-20 обстреливает очередной укрепрайон вооруженных сил Украины (ВСУ) осколочно-фугасными снаряды ОФ-22. Их особенность заключается в том, что они увеличивают дальность стрельбы. В итоге батарея может работать с максимально возможной дистанции. В данном случае — более 20 км.

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«Батарея отрабатывает позиции противника в районе Марьинки. Там укрепления, командный пункт», — рассказал журналист.

Прицельные данные корректируются между залпами, после чего снова раздается удар.

«Такая стабильная работа ведется на протяжении не более 10 минут. Затем батареи начинают сворачиваться и уходить, для того чтобы избежать ответного удара», — объяснил Еремин.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал об обстановке в Мариуполе. Площадь, на которой еще три дня назад шли активные бои, теперь опустела.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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