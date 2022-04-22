Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

При соблюдении некоторых условий европейские компании смогут платить за российский газ в рублях. Об этом говорится в письме, которое Еврокомиссия направила странам ЕС

«Компании Евросоюза могут согласиться с предложенной Россией системой оплаты за газ в рублях, не нарушая санкций блока против Москвы, но пока неясно, как будет работать такая процедура», — говорится 22 апреля в материале агентства Reuters.

Европейская комиссия уточнила, что компании ЕС могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях без нарушения санкций, если они будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Словакия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.