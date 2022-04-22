Путин заявил главе Евросовета о возможности встречи с Зеленским по результатам переговоров

Вероятность прямого контакта президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским зависит от итогов переговорного процесса представителей двух стран. Об этом 22 апреля заявил сам российский лидер во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба Кремля.

Как подчеркнул глава государства, Украина в рамках переговорного процесса демонстрирует непоследовательную позицию, а также неготовность искать взаимоприемлемые решения.

В ходе беседы Путин и Мишель также подробно обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, глава государства проинформировал собеседника о принципиальных оценках в связи с проводимой спецоперацией, а также о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения.

Глава Евросовета, в свою очередь, рассказал Путину о контактах с киевскими властями в ходе недавней поездки на Украину. Также он призвал к Пасхе открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя и других городов.

Российский лидер при этом обратил внимание на безответственные заявления представителей Евросоюза о том, что нужно разрешить ситуацию на Украине военным путем.

Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что встреча Путина и Зеленского станет возможна, если украинская сторона проявит желание и активность в ведении переговоров, а также перестанет менять свою позицию. Кроме того, для встречи лидеров европейские и американские лидеры должны перестать давить на Украину.

До этого, 14 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер не отказывался от встречи с Зеленским, однако для этого необходимы соответствующие документы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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