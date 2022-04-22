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Невролог назвала настораживающие признаки головной боли

Невролог Юсупова заявила, что громоподобная боль в голове опасна
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Внезапная и громоподобная головная боль, головная боль с изменением сознания, а также головная боль, которая нарастает при физических нагрузках, должны насторожить человека. Об этом кандидат медицинских наук, врач-невролог Джамиля Юсупова рассказала в пятницу, 22 апреля.

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Она подчеркнула, что такие состояния требуют консультации специалиста. Дело в том, что в настоящее время ученые выделяют так называемые «сигналы опасности» при головной боли.

«Это изменения типа головных болей у тех, кто длительно страдает от них, впервые появившаяся головная боль у людей старше 50 лет, прогрессирование головной боли в течение недель или месяцев», — рассказала Юсупова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач пояснила, что такие симптомы могут говорить о наличии состояний, требующих своевременного лечения. Также она призвала пациентов с онкозаболеваниями, ВИЧ-инфекцией или с иммунодефицитным состоянием не игнорировать головную боль, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне врач-аллерголог клиники академика Ройтберга, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Сергей Быков рассказал, как людям, страдающим сезонной аллергией, так называемым поллинозом, справиться с ней в пик цветения растений, сообщает телеканал «360».

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