В Греции освободили российское судно «Пегас»

В Греции освобожден российский танкер «Пегас», на борту которого находятся 19 членов экипажа. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил греческий портал News 24/7.

Согласно информации, владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции.

Российский танкер был задержан 19 апреля в рамках санкций Евросоюза (ЕС) и НАТО, запретивших судам под флагом РФ заходить в свои порты. Его временно отправили на стоянку в бухту Каристоса.

Изначально «Пегас» направлялся на полуостров Пелопоннес для перегрузки нефти на другой корабль. Однако из-за плохой погоды судну пришлось пришвартоваться в порту возле греческого острова Эвбея.

Ранее в апреле заходить в свои порты российским кораблям запретили страны Европейского союза. Находиться в них можно только на основании специального разрешения. В то же время 17 апреля сообщалось, что суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, продолжат обслуживаться в портах Бельгии, несмотря на санкции.

Вслед за странами ЕС о запрете для морских судов из России заходить в порты объявил президент США Джо Байден. В четверг, 21 апреля, он заявил, что ни один корабль, который ходит под российским флагом, принадлежит или используется в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах Америки.