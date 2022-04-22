Журналист «Известий» рассказал о зеленом коридоре рядом с «Азовсталью»

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал о так называемом зеленом коридоре, организованном силами ВС РФ и Донецкой Народной Республики для выхода оставшихся украинских подразделений.

По словам журналиста, проход обозначен красными флажками, однако на данный момент он не пользуется особой востребованностью.

«Как это происходит: замечают движение войск Украины, определяют сектор, после вылетает борт и наносит точечный удар», — рассказал Сафиулин.

Сами же военные, задействованные в спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, отметили, что украинские бойцы предпринимают попытки выйти незаметно, переодеваясь в гражданское и стараясь слиться с мирными жителями.

При этом ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что на комбинате есть люди, не связанные с украинскими силами. Она уточнила, что безопасный путь из промзоны открыт для всех.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции ДНР, а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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