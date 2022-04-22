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Американский полковник указал на угрожающий Украине просчет Байдена

Американский полковник Макгрегор указал на угрожающий Украине просчет Байдена
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Президент США Джо Байден и его советники просчитались, полагая, что своими действиями на Украине они поспособствуют решению конфликта с Кремлем. Об этом заявил в пятницу, 22 апреля, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

Он считает, что данный просчет может превратить запад Украины в полигон.

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«Я действительно думаю, что президент и поддерживающие его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве», — сказал он, добавив, что «этого не произойдет».

Макгрегор считает, что помощь Киеву для американцев уже обошлась в миллиард долларов, при этом, по его мнению, этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

17 апреля стало известно, что на Украину начала прибывать новая партия оружия и техники в рамках пакета помощи от администрации президента США. На следующий день американские власти заявили, что намерены обучить украинских военных использовать поставляемые Киеву американские гаубицы.

20 апреля администрация президента США сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

22 апреля заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что власти США совместно с союзниками готовы сделать всё возможное для «привлечения к ответственности» России за ситуацию на Украине, исключая военную конфронтацию.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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