Военный ДНР рассказал «Известиям» об обстановке у «Азовстали»

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин в пятницу, 22 апреля, поговорил с военным Народной милиции Донецкой Народной Республики, несущем дежурство у комбината «Азовсталь».

По словам бойца, военные ждут, когда максимальное число мирных жителей и сдавшихся боевиков выйдут с прилегающих к заводу территорий. Он отметил, со стороны ВСУ таких попыток пока не было.

«Они сидят внутри и ждут. Я так понимаю, сдаваться они не хотят. Но это мое личное мнение», — рассказал он.

Ранее в этот день российское Министерство обороны заявило, что началом режима тишины на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе станет поднятие боевиками белых флагов. Гуманитарная пауза объявлена для эвакуации изъявивших желание сложить оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, а также гражданских лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в то же время заявила, что на комбинате есть люди, не связанные с украинскими силами. Она уточнила, что безопасный путь из промзоны открыт для всех.

«Я уверена, что киевский режим делает все, чтобы люди, которые находятся на заводе, продолжали там находиться. Для них это продолжение политики живого щита», — сказала она.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики, а операцию по полному освобождению предприятия можно завершить за 3–4 дня. Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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