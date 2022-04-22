Путин примет Гутерриша в Москве

Президент России Владимир Путин примет генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля приедет в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом 22 апреля сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Офис Гутерриша подтвердил, что он отправится в Москву 25 апреля. В российской столице пройдет его встреча с Путиными и Лавровым.

20 апреля стало известно, что Гутерриш направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира на Украине, а также будущее многосторонних отношений.

Ранее на этой неделе генсек ООН призвал Россию и Украину установить четырехдневное, так называемое пасхальное перемирие, с 21 по 24 апреля. Оно необходимо для открытия гуманитарных коридоров, отмечал Гутерриш.

18 апреля заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что организация предлагает России и Украине провести очередную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. По его словам, украинские власти согласились с предложением ООН создать контактную группу для координации с Россией по вопросам гуманитарных коридоров.

6 апреля Гутерриш обсудил гуманитарную ситуацию на Украине с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Одной из тем обсуждения стали права человека на Украине. Также Гутерриш уведомил украинского министра о целях миссии Гриффитса в Москве и приверженности ООН установлению режима прекращения огня в гуманитарных целях.

4 апреля заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Гриффитсом. Он уведомил заместителя генсека ООН о наращивании гуманитарной помощи населению контролируемых российскими Вооруженными силами районов, а также в ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.