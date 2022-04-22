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В Крыму назвали фейком сообщения о рисках движения по Крымскому мосту

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Сообщения об опасности передвижения по Крымскому мосту являются очередным фейком, информация не соответствует действительности. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи правительства Крыма.

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«Сейчас в социальные сети активно вбрасывается очередной украинский фейк про опасность движения по Крымскому мосту», — отметили власти полуострова.

Информация вбрасывается украинскими спецслужбами для распространения паники среди крымчан.

Ранее в Сети появились фотографии писем, написанных якобы на бланке крымского правительства за подписью министра республики Константина Михайлова. В них говорится о большом количестве диверсантов на территории Крыма, которые готовят провокации на объектах инфраструктуры.

21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. Он пообещал обязательно сделать это, как только будет возможность. Он не уточнил, имеется ли у Киева вооружение, которое позволит стране совершить атаку на мост, и появится ли оно на Украине в перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что заявление Данилова о намерении обстрелять Крымский мост являются анонсированием возможного террористического акта.

10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о фальшивых сообщениях о якобы минировании Крымского моста. Он пояснил, что эти заявления приходят с левых украинских аккаунтов в соцсетях с целью создать панику на полуострове и материке. Крючков объяснил, что злоумышленники представляются «МЧС России». Он подчеркнул, что никаких минирований или иных угроз Крымскому мосту или иным объектам, дорогам нет.

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