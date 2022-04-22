В МВФ рассказали о рисках для правительства России в случае дефолта

Небольшой уровень суверенного долга РФ и рыночные условия уменьшают риски для правительства России в случае возможного технического дефолта. Об этом 22 апреля на брифинге сообщил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«Объем непогашенного госдолга России относительно невелик в глобальных масштабах. Также рыночные цены уже отражают вероятность дефолта. Таким образом, это должно обеспечить определенный комфорт с точки зрения рисков финансовой стабильности. Это также означает для российского правительства, что восстановить доступ на рынок после такого эпизода будет трудно», — сказал он.

Каммер уточнил, что у страны в настоящее время нет потребности в рыночном финансировании, поэтому в этом заключается меньший риск для правительства РФ. Однако, по его словам, возможный дефолт имеет серьезные последствия для предприятий.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы и никакой дефолт ей не грозит. Она также отметила, что золотовалютные резервы России при необходимости будут задействованы для обеспечения необходимого объема импорта.

Комментируя заявление Набиуллиной, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в беседе с «Известиями» рассказал, что Россия добросовестно стремится исполнить выплаты по своим валютным обязательствам и нет речи о классическом дефолте, когда у заемщика не хватает средств на погашение и платежи не осуществляются.

11 апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил, что сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. По его словам, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, Россия будет обращаться в суды.