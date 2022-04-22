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«Известия» сняли на видео окрестности «Азовстали»

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«Известия» в пятницу, 22 апреля, сняли на видео окрестности комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах видны освобожденные территории вокруг завода.

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Ранее 22 апреля сообщалось, что военнослужащие Российской армии вывезли из Мариуполя в Запорожскую область и передали украинским представителям 79 мирных жителей, которые изъявили желание эвакуироваться на украинскую территорию.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции ДНР, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована». По его словам, на завершение операции по комбинату «Азовсталь», где засели националисты, нужно 3–4 дня.

В тот же день на телевышке подняли флаг Донецкой Народной Республики. Это самая высокая точка города, которая расположена на высоте около 200 м над уровнем моря.

20 апреля по одному из гуманитарных коридоров из района, примыкающего к мариупольскому заводу «Азовсталь» смогли эвакуироваться 28 мирных жителей, из них семеро — дети. Жители узнали об открытии гуманитарных коридоров, слушая российское радио. Они признались, что боялись при выходе на улицу расстрела в спину украинскими националистами.

Днем ранее бойцы Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жителей из домов возле промзоны предприятия.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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