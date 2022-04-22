Эксперт подтвердил опасения Макрона о проблемах ЕС зимой в отсутствие газа из РФ

Заявления о невозможности для стран Европы отказаться от российского природного газа появляются достаточно часто. В целом они в полной мере соответствуют действительности, и то, что в этом же ключе высказался президент Франции Эммануэль Макрон, лишний раз подтверждает зависимость Евросоюза от голубого топлива из России. Об этом заявил «Известиям» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в пятницу, 22 апреля.

Ранее в этот же день Макрон сообщил в эфире радиостанции Quest-france, что государства Европы следующей зимой столкнутся с последствиями, если у них не будет российского газа. Кроме того, он отметил, что вопрос введения эмбарго на поставки газа из России в Европу пока не обсуждается. Французский лидер добавил, что по углю и нефти уже ведутся переговоры. Он также предупредил: если будут введены взаимные санкции, которые коснутся поставок углеводородов, «очевидно, что европейцы должны будут обратиться… ко всем усилиям».

Плявиньш считает, что, оценивая возможность или невозможность отказа ЕС от российского газа, стоит придерживаться статистики. Так, за 2021 год Россия экспортировала в страны альянса порядка 175 млрд куб. м природного газа, что составляет порядка 40% всего голубого топлива, которое было туда импортировано в прошлом году.

«Для замещения столь крупных поставок необходимо наличие двух факторов: наличие свободных объемов газа на рынке и технологических мощностей для импорта по другим направлениям», — добавил он.

Катар, являющийся на сегодняшний день крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ), уже заявлял о невозможности полного замещения российского газа до 2027 года, напомнил эксперт.

Плявиньш отметил, что США, претендующие на лидерство на СПГ-рынке за счет укрупнения уже имеющихся мощностей по сжижению и строительству новых терминалов СПГ, также способны компенсировать лишь порядка 60% российского газа и то при условии, что американская промышленность сможет выйти на заявленные управлением энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) мощности в 12,2 млрд куб. футов (порядка 340 млн куб. м) в сутки и что весь экспортируемый газ США направят в европейские порты.

«При этом нужно понимать, что США уже сейчас являются крупным игроком на рынке СПГ. Причем большая часть американских поставок приходится на долгосрочные контракты в Азию, разрыв которых крайне сложно себе представить. Поэтому указанные выше объемы газа никак не смогут быть поставлены в ЕС», — констатировал специалист.

Помимо очевидных проблем на сырьевом рынке есть и второй пункт — наличие возможностей для импорта, рассказал энергетик. В первую очередь стоит рассмотреть более универсальный импорт СПГ.

«Нынешние мощности по регазификации СПГ в ЕС составляют порядка 150 млрд куб. м в год по регазифицированному газу. Для полного замещения российского газа эту цифру придется удвоить. Представить себе решение столь амбициозной задачи даже на 5–6-летнем горизонте не представляется возможным. Также это касается значительного наращивания флота СПГ-танкеров, производство которых крайне дорого и времязатратно», — рассказал он.

Эксперт заключил, что все попытки замещения российского газа на европейском рынке в первую очередь приведут к значительному росту стоимости этого ресурса. Это, в свою очередь, приведет к повышению цен на электроэнергию, что ударит как по кошелькам граждан, так и по конкурентоспособности европейской промышленности, добавил он.

Ранее в пятницу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил «Известиям», почему канцлер Германии Олаф Шольц выступает против отказа от российского газа. По его словам, отказ от углеводорода означает отказ от статуса локомотива европейской экономики со всеми последствиями.

Кроме того, глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Евросоюзу на согласование проекта эмбарго на нефть из России может понадобиться еще несколько недель.

В начале апреля премьер немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком введении эмбарго на российский газ в ФРГ начнутся безработица, социальный спад и кризис демократии.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ об этом 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Готовность платить рублями за газ выразили Венгрия и Словакия.