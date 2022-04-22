Цены на аттракционы поднимут сразу на 20% в Набережных Челнах

В Набережных Челнах (Татарстан) тарифы за катание на аттракционах в городских парках поднимут сразу на 20%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Стоимость одной поездки на детском аттракционе составит от 50 до 150 рублей. Как отмечает InKazan.ru, самыми дешевыми оказались конструкции «Карнавал», «Колокольчик», «Юнга», «Джип на рельсах», «Солнышко», а дороже всего — «Аквазорб» с водными шарами.

Прокатиться на семейных аттракционах можно будет также за 50–150 рублей. Наибольшую сумму придется отдать за «Автодром», «Лодочки на воде», колесо обозрения, «Лебеди», а также VR-аттракцион «ФутуРифт». Все экстремальные аттракционы, кроме «Вихря» и «Сюрприза», обойдутся в 150 рублей за человека.

1 апреля сообщалось, что в Казани под строительство Соборной мечети выбрали территорию парка аттракционов «Кырлай». Уже 20 мая планируется заложить первый камень.