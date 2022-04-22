Съемочная группа RT попала под обстрел в ЛНР

Съемочная группа военного корреспондента RT Саргона Хадаи попала под обстрел на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) в пятницу, 22 апреля. В результате произошедшего никто не пострадал.

Военкор рассказал, что группа работала «по направлению 29-го блокпоста, где продолжается наступление народной милиции ЛНР».

«Эти позиции отбиты несколько дней назад. Все живы и здоровы», — сообщил он.

Ранее, 12 апреля, корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранение в результате обстрела съемочной группы в Мариуполе.

Журналистка попала под обстрел во время подготовки очередного репортажа, передает НСН. Ее госпитализировали. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

29 марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем, когда сам оказывал помощь пострадавшему военному. В этот же день его эвакуировали и положили в местный госпиталь, затем перевезли в Ростов-на-Дону. Позднее, 2 апреля, журналиста перевезли в Москву, где его госпитализировали в одну из столичных клиник.

Журналист уточнил, что получил сквозное пулевое ранение, кость не была задета, однако из-за ранения он потерял много крови и ослаб. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения корреспондента.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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