Обновление дорожной разметки началось в Казани

В Казани начались работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает городской комитет внешнего благоустройства.

Обновление разметки проводится на улицах Вишневского, Горького, Карла Маркса, Кремлевская, Право-Булачная, Лево-Булачная, Островского, Профсоюзная, Салимжаново, Ташаяк, Павлюхина, Назарбаева, Декабристов, Гагарина, проспекте Ямашева и площади 11 Мая.

На сегодняшний день работы завершены на 9 тыс. кв. м дорожного полотна. В общей сложности в течение года планируется промаркировать 377 тыс. кв. м дорог, пишет ИА «Татар-информ».

На участках в 280,7 тыс. кв. м разметку нанесут термопластиком. Данные работы предусмотрены на основных магистралях. На остальных дорогах, с меньшей интенсивностью движения, разметку нанесут специальной краской.