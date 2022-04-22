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Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене мэра Балаклеи

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Мэра украинского города Балаклея Ивана Столбового обвинили в государственной измене и коллаборационизме. Об этом 22 апреля говорится в сообщении генеральной прокуратуры Украины на ее странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Досудебное расследование ведет Харьковская областная прокуратура, оно возбуждено по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В ноябре 2015 года Столбовой был избран балаклейским городским председателем Изюмского района Харьковской области.

Отмечается, что 28 марта 2022 года подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению к российским войскам и к России в целом, заключили в ведомстве.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что экс-депутат Верховной рады Илья Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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