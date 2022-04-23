Названы натуральные пищевые красители для пасхальных яиц

Руководитель телемедицинского портала ARIMED Всеволод Погодин рассказал «Известиям», какими продуктами можно покрасить пасхальные яйца вместо красителей.

По словам эксперта, натуральные пищевые красители более безопасны для здоровья, чем порошки для окрашивания с использованием химических соединений.

Для того чтобы создать ярко-желтый оттенок, подойдет куркума, для малинового цвета — свекольный сок, а для фиолетового — фиолетовая капуста.

Луковая шелуха создаст коричнево-бордовый оттенок, а чай «каркаде» придаст очень красивый алый цвет. Шпинат можно использовать для создания красивого зеленого цвета.

Ранее, 19 апреля, врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян рассказала «Известиям», как приготовить вкусные и полезные пасхальные куличи. Так, вместо муки высшего сорта при приготовлении лучше использовать муку второго сорта. Снизить калорийность блюда поможет уменьшение количества или же полный отказ от сухофруктов.

Также, готовя кулич, следует минимизировать количество сахара, масла, яиц (в частности, желтка). Вместо сахара можно использовать стевию, сироп агавы, топинамбура, мед, фруктозу.

По данным «СберМаркета», в 2022 году готовый кулич обойдется россиянам в 981 рубль.

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля.