В ГД прокомментировали сообщения о росте поставок РФ нефти в «неуказанные пункты»

Говорить, насколько именно выросли поставки российской нефти в Евросоюз за счет «неуказанных пунктов», трудно, но в теории такое возможно. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в пятницу, 22 апреля.

Как сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервисов Kpler и TankerTrackers.com, в апреле поставки российской нефти морским транспортом в европейском направлении увеличились на 0,3 млн баррелей в сутки — до 1,6 млн баррелей по сравнению с мартом. При этом с начала апреля 11 млн баррелей, то есть около 40% поставок из России в Евросоюз, было отгружено на танкеры, маршрут которых снабжен пометкой «пункт назначения неизвестен». Издание предположило, что речь идет о формировании непрозрачного рынка по схеме, которая может скрыть происхождение нефти. В этих случаях сырье с танкеров, пункт назначения которых не указывался, перекачивается на более крупные танкеры, где смешивается с другими сортами, таким образом, юридически переставая быть, например, российским.

Когда в смеси из разных сортов нефти российской менее 50%, она уже не российская, отметил Ананских. Это может быть такой вариант для обхода санкций, добавил он.

Депутат отметил, что в мире нет лишней нефти, поэтому если ее запрещают в одном месте, то она появляется где-то в другом. Поэтому ничего удивительного, что российская нефть востребована на мировом рынке — она уникальная, хорошая и нужна многим странам для промышленности, подчеркнул парламентарий.

Он указал, что санкции стран Запада, безусловно, увеличивают стоимость нефти, что вредит этим же государствам.

Всё, что сейчас происходит в мире с нефтью, газом и углем, — это следствие необдуманного введения ограничений, которые повлияли на увеличение стоимости всех энергоресурсов в мире, не только российских, считает Ананских. Неоднократно говорилось, что западным партнерам следует работать по долгосрочным контрактам на поставки, а не «стрелять себе в ногу», разрывая эти контракты, отметил депутат.

ЕС пока не вводил сырьевое эмбарго на поставки из России, но периодически грозит сделать это. Так, ранее в пятницу глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM заявил, что в ЕС на согласование проекта эмбарго на нефть из России может уйти еще несколько недель. Министр отметил, что планы встречают сопротивление в ряде стран альянса.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС могут наложить вето на запрет нефти из России, поэтому союз пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки.

19 апреля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что Будапешт не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

Незадолго до этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что Австрия поддерживает санкции против РФ, но они должны наносить больший вред Москве, чем Брюсселю.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Москва объявила о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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