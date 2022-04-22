Пенсионер пострадал в ДТП с грузовиком в Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области в результате столкновения грузовика с отечественной легковушкой пострадал пенсионер. Об этом сообщает региональная служба спасения.

По данным областной ГИБДД, авария произошла около часа дня 22 апреля на 141-м км автодороги Пенза–Балашов–Михайловка. По предварительным данным, недалеко от села Шило-Голицыно 47-летний водитель «КамАЗа» допустил наезд на остановившийся ВАЗ-2106.

В результате ДТП пострадал 78-летний водитель легковушки. Прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать его при помощи гидравлического инструмента, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Как уточнили в минздраве, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. У него диагностирована сочетанная травма.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Поздно вечером 21 апреля на федеральной трассе Р-228 Сызрань–Саратов–Волгоград лоб в лоб столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли.