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Силуанов назвал причины инфляции в большинстве развитых стран

Силуанов: разгон инфляции в развитых странах произошел из-за их безответственности
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Разгон инфляции в большинстве развитых стран стал результатом безответственных действий финансовых властей западных стран в период пандемии коронавируса. Об этом 22 апреля заявил глава Минфина России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

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По его словам, сильнее других уязвимы государства с невысоким уровнем доходов, а антироссийские санкции, объявленные Западом, еще больше усугубляют ситуацию.

«Масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий», — добавил он.

Силуанов напомнил, что Россия не раз говорила о необходимости соизмерять размеры и продолжительность стимулов с возможностями экономики.

«Динамика ускоренного энергоперехода также подгоняет цены на энергоресурсы. Всё это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии», — цитирует его сайт Минфина.

21 апреля Евростат сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% по итогам марта. На ситуации сказывается рост цен на энергоносители и металлы, спровоцированный геополитической напряженностью в мире.

За день до этого глава Минфина РФ отметил, что чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая в развитых странах, создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения не только еще больше усилили его, но и привели к новым рискам в мировой экономике.

В тот же день Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива — на 62,6%, светлого мазута — почти в два с половиной раза больше, на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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