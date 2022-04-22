Баварские депутаты предрекли катастрофу при отказе от российского газа

Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к остановке промышленности и повлечет за собой катастрофу. Об этом заявили 20 апреля Die Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер.

Член городского совета Альтэттинга Шнайдер назвал любые требования о введении эмбарго в отношении энергоносителей из России «пугающе наивными».

«Для нас это стало бы тотальной катастрофой. Здесь очень быстро погаснут все огни», — сказал депутат.

Нередко неочевидной причиной благосостояния регионов оказываются крупные химические предприятия. Так, на баварский «химический треугольник» в Альтэттинге приходится 0,8% всего энергетического потребления Германии, поэтому, поясняется в публикации, обсуждаемый отказ от российского сырья грозит обрушением производства с последующей цепью негативных последствий.

Аналогичного мнения придерживается депутат бундестага от Альтэттинга Стефан Майер. Он напомнил, что Бавария на 90% зависит от российского газа и быстро изменить ситуацию не получится.

«Мы не должны пилить сук, на котором сидим. <…> Наш регион без газа ждет катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы безрассудством», — уверен он.

Шнайдер помимо того добавил, что благодаря химической промышленности Альтэттинг входит в число богатейших городов Германии и без этих предприятий его ждет нищета.

По информации Die Welt, в химической промышленности в Баварии заняты 20 тыс. человек, и еще 50 тыс. рабочих мест зависят от этих предприятий. Но помимо этих производств есть и другие, также зависящие от поставок газа.

Ранее в этот день было опубликовано интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором политик заявил, что резкое эмбарго на газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине, к тому же самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

За день до этого немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с началом 24 февраля проведения операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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