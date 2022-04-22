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В Госдуме оценили возможность проведения встречи Путина и Зеленского

Депутат Чепа назвал условия для возможности проведения встречи Путина и Зеленского
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 22 апреля, в беседе с «Известиями» нахвали условия, при которых возможно проведение встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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«Конечно, встреча двух лидеров вероятна, если украинская сторона действительно будет проявлять желание и активность в ведении переговоров, если европейские и американские лидеры перестанут давить на Украину с целью того, чтобы эти переговоры не велись. Если результаты будут достигнуты, и украинская сторона перестанет менять свою позицию и не выполнять ранее достигнутые договоренности», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Путин в ходе беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем рассказал, что вероятность прямого контакта с украинским лидером определяется результатами переговоров делегаций двух стран.

При этом президент РФ отметил, что Киев в ходе переговоров проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которые одобрит каждая из сторон.

До этого, 14 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер не отказывался от встречи с Зеленским, однако для этого необходимы соответствующие документы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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