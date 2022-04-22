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В США заявили о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией

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Власти США совместно с союзниками готовы сделать всё возможное для «привлечения к ответственности» России за ситуацию на Украине, исключая военную конфронтацию. Такое заявление в пятницу, 22 апреля, сделал заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, у Вашингтона будет время, чтобы «привлечь этих людей к ответственности».

«Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент [США Джо Байден] ясно дал понять: всё, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится», — цитирует Сингха портал Urdupoint.

Замсоветника добавил, что американские власти намерены помогать Украине поставками всех возможных ресурсов.

Ранее в этот день в Совете национальной безопасности США сообщили, что администрация Байдена выбрала генерал-лейтенанта армии в отставке Терри Вольфа для координации помощи Украине в области безопасности. Этот человек должен будет служить главным связующим звеном между американским правительством и союзниками за рубежом в вопросах, которые связаны с передачей Киеву вооружения.

Днем ранее администрация президента США сообщила о намерении выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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