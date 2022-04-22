Прямой эфир
Сюжет:

В Мариуполе заработали интернет и мобильная связь

В ДНР сообщили о возобновлении работы мобильного интернета в Мариуполе
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мариуполе запущена базовая станция мобильного интернета и мобильной связи. Об этом сообщили в пятницу, 22 апреля, в министерстве связи Донецкой Народной Республики (ДНР).

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«В рамках выполнения поставленных задач по организации мобильной связи, мобильного интернета на освобожденных территориях специалистами ГУП ДНР «РОС» запущена в работу базовая станция в городе Мариуполь», — говорится в Telegram-канала ведомства.

Связь также настроена в населенных пунктах Новотроицкое, Кременевка, Привольное, Андреевка и Бахчевик.

Кроме того, в городе готовятся восстановить телевещание. Как отметил ранее в этот день министр связи ДНР Игорь Халепа, специалисты уже произвели первую оценку состояния оборудования телевышки в Мариуполе, которая получила повреждения в результате обстрелов.

Накануне, 21 апреля, на телевышке подняли флаг ДНР. Это самая высокая точка города, которая расположена на высоте около 200 м над уровнем моря.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022