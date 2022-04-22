В Мариуполе заработали интернет и мобильная связь

В Мариуполе запущена базовая станция мобильного интернета и мобильной связи. Об этом сообщили в пятницу, 22 апреля, в министерстве связи Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В рамках выполнения поставленных задач по организации мобильной связи, мобильного интернета на освобожденных территориях специалистами ГУП ДНР «РОС» запущена в работу базовая станция в городе Мариуполь», — говорится в Telegram-канала ведомства.

Связь также настроена в населенных пунктах Новотроицкое, Кременевка, Привольное, Андреевка и Бахчевик.

Кроме того, в городе готовятся восстановить телевещание. Как отметил ранее в этот день министр связи ДНР Игорь Халепа, специалисты уже произвели первую оценку состояния оборудования телевышки в Мариуполе, которая получила повреждения в результате обстрелов.

Накануне, 21 апреля, на телевышке подняли флаг ДНР. Это самая высокая точка города, которая расположена на высоте около 200 м над уровнем моря.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота.

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