В Петербургской филармонии стартует историко-музыкальный проект «Седьмая симфония. Партитура памяти»

В Санкт-Петербургской филармонии состоялась пресс-конференция, приуроченная к 80-летию возобновления ее концертной деятельности в блокадном Ленинграде.

На мероприятии обсуждали историко-музыкальный проект «Седьмая симфония. Партитура памяти». В нем равноправно соединятся история, музыка и музейное дело.

Такое мероприятие стало возможно благодаря спонсорской помощи нефтяной компании «Роснефть». При поддержке «Роснефти» филармония с 2015 года организует масштабные культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.

На пресс-конференции рассказали о музейных открытиях и сенсационных архивных находках, сделанных в ходе работы над проектом, и о его составляющих: международной научной конференции, мемориальной выставке и концерте Академического симфонического оркестра филармонии — бывшего оркестра Ленинградского радиокомитета. Концерт состоится в Большом зале филармонии 9 августа.

80 лет назад, 1 мая 1942 года, в блокадном Ленинграде после вынужденной паузы в Большом зале Филармонии возобновились концерты. В городе к тому времени остался только один симфонический коллектив — оркестр Радиокомитета под управлением Карла Элиасберга, потерявший больше половины своих музыкантов.

9 августа 1942 года в Большом зале Филармонии оркестр исполнил Седьмую симфонию Шостаковича. Это событие стало не только уникальным явлением в культуре, оно имело важное социально-политическое значение в период Великой Отечественной войны.